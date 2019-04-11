44-летняя Екатерина Архарова показала округлившийся живот на премьере фильма «Миллиард»

Несколько дней назад Екатерина Архарова отметила 44-й день рождения. «Дорогие мои! Спасибо огромное за поздравления и за такие теплые пожелания! Мне ооочень приятно! Вы сделали мой праздник еще праздничнее и радостнее! Мы с Артемом уже третий год подряд празднуем мой день рождения вместе. Только теперь в новом статусе», — написала он тогда.
Теперь, когда в блоге актрисы появилось видео с премьеры фильма «Миллиард», все стало ясно.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram