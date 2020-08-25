Алика Смехова прогулялась по улицам города в образе роковой испанки: «Мужчины все замерли»

Смехова позирует в ультраоблегающих брюках тореадора с кружевными вставками и шнуровкой контрастного алого цвета вдоль бедер. В паре с ним выступил укороченный топ в бельевом стиле с акцентом на аппетитных формах и тонкой талии звезды. Продолжением образа соблазнительной испански стал полупрозрачный кафтан длины макси с ажурными вставками и брутальные ботинки из перфорированной кожи. Финальные акценты будто были позаимствованы у танцовщицы фламенко — чокер на шее с кристаллом в виде сердца и кроваво-красная роза, венчающая прическу. «Представляете, как удивились прохожие? Просто идет полным ходом подготовка к премьере нашего мюзикла» — поделилась Алика.