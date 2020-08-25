Алика Смехова прогулялась по улицам города в образе роковой испанки: «Мужчины все замерли»
Фото: Instagram @alika_smekhova
Смехова позирует в ультраоблегающих брюках тореадора с кружевными вставками и шнуровкой контрастного алого цвета вдоль бедер. В паре с ним выступил укороченный топ в бельевом стиле с акцентом на аппетитных формах и тонкой талии звезды. Продолжением образа соблазнительной испански стал полупрозрачный кафтан длины макси с ажурными вставками и брутальные ботинки из перфорированной кожи. Финальные акценты будто были позаимствованы у танцовщицы фламенко — чокер на шее с кристаллом в виде сердца и кроваво-красная роза, венчающая прическу. «Представляете, как удивились прохожие? Просто идет полным ходом подготовка к премьере нашего мюзикла» — поделилась Алика.
Поклонники были щедры на комплименты в адрес любимой актрисы. «Роковая красотка!», «Просто огонь!», «Грациозная! Вам нет равных», «Мужчины все замерли», «Испанская красавица», «Какая фигура!», «Женщина-вамп», «У меня аж дыхание перехватило!», «Богиня красоты», «Алика, вы с годами стали еще красивее» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @alika_smekhova
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