Объявлены дата и условия финального кастинга конкурса красоты «Мисс Офис — 2020»
Фото: Пресс-служба
В начале года мы писали о старте кастинг-тура Международного конкурса красоты «Мисс Офис», который традиционно проходит при поддержке Passion.ru. Кастинги проекта уже близятся к концу, и у офисных сотрудниц Москвы и Подмосковья остался последний шанс, чтобы подать заявку на участие и пройти финальный кастинг, который состоится в непривычном формате 21 августа в Москве.
Из-за пандемии организаторам конкурса пришлось прибегнуть к новому виду кастинга, который полностью решает проблему закрытых границ. Идея оказалась достаточно простой и при этом максимально оптимальной: запуск дистанционных кастингов на платформе Zoom. Механика для участниц, по мнению организаторов, еще больше упростилась, ведь девушкам больше не надо выступать на глазах многочисленной публики. Офисным сотрудницам достаточно записать качественное видео с демонстрацией творческого номера и отправить в оргкомитет.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Принять участие может любая девушка из России и зарубежья, которая соответствует двум критериям:
Работа в офисе (от секретаря до генерального директора);
Возраст от 20 до 35 лет, на момент предстоящего финала конкурса.
Семейное положение и наличие детей не имеют значения.
Чтобы стать участницей, необходимо заполнить анкету на сайте конкурса www.missoffice.org/anketa.php.
Участие бесплатно!
Фото: Пресс-служба
А для большей уверенности и увеличения шансов на победу публикуем несколько советов по прохождению онлайн-кастинга:
Сделайте легкий макияж
Выровняйте тон лица, подчеркните брови, тушью прокрасьте ресницы. Нанесите немного румян, чтобы придать лицу отдохнувший вид. Накрасьте губы. Для этого лучше подойдут матовые текстуры, поскольку глянцевые будут бликовать.
Выберите наряд
Конференц-колл – один из немногих поводов сейчас, чтобы принарядиться. Воспользуйтесь этим! Наденьте любимое цветочное платье или костюм в пижамном стиле. Важно, чтобы в наряде вы чувствовали себя и привлекательно, и комфортно.
Расположите камеру правильно
Установите ноутбук повыше, для этого можете использовать пару-тройку книг. Камера должна располагаться на уровне глаз. Такое положение позволит правильно смоделировать овал лица. Для конференций лучше всего подходит средний план, поэтому не садитесь слишком близко к камере. Съемка до пояса – то, что надо.
Подумайте об освещении
Для хорошего освещения помимо основного рассеянного света вам понадобится светильник. Поставьте его позади ноутбука. Обратите внимание, чтобы свет преимущественно падал на ту сторону лица, которую вы считаете рабочей. А чтобы свет распределялся равномерно, накройте стол белой скатертью или бумагой.
Уберите лишнее
Уберите все лишнее рядом с собой, чтобы вам ничего не мешало. На всякий случай поставьте рядом с собой стакан воды. А теперь улыбнитесь. Вы готовы!
Фото: Пресс-служба
Напомним, в прошлом году фееричное шоу 10-го юбилейного сезона Международного конкурса красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис – 2019» состоялось 23 ноября в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Из 30-ти достойных финалисток только одна получила главный приз – 2 миллиона рублей и корону победительницы. Ею стала 24-летняя Елизавета Знагован из Новосибирска.
Фото: пресс-служба, Светлана Наконечная / Passion.ru
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