Малахов пожаловался на мошенников, Утяшева научила худеть: события из жизни звезд 29 марта
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Loook press
Андрей Малахов предупредил поклонников, что от его имени в Сети орудуют мошенники, собирающие деньги якобы на продвижение нового ток-шоу. «На данный момент у меня нет страницы в "Одноклассниках". Все страницы, которые ведутся от моего имени там, — фейки! Если видите подобное, жалуйтесь на аккаунт!» — написал он в Telegram.
Марина Максимова (певица МакSим) показала милое видео с любимым питомцем далматином.
Наталья Подольская трогательно поздравила Владимира Преснякова с 54-летием. «День рождения твой, а праздник общий! Я хочу тебе пожелать, чтобы все так же у нас и продолжалось! Большего и не нужно! Главное — так же и в здравии! Спасибо тебе, любимый! И спасибо твоим родителям за тебя! Люблю бесконечно!!!» — написала певица в блоге.
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Ляйсан Утяшева рассказала, что помогло ей сбросить 12 кг и прийти в форму, которая у нее была до первой беременности. «Сахар, сахар, сахар… Ох уж этот сахар. Видео из архива 2018 года! В то время ко мне летело много вопросов о похудении.
Сейчас как никогда актуально поделиться с вами этой историей. Несколько лет назад я сказала сахару "нет!". Я начала обращать внимание на сахар и то, где он скрывается. Мое расследование довело меня даже до красной рыбы в упаковках, я уж не говорю про йогурты, хлеб, сметану, соки, соусы… Сахар и подсластители (а они тоже вредны для здоровья) буквально везде.
За 2 года плотного наблюдения за сахаром я сбросила 12 кг лишнего веса (и что немаловажно, вес перестал "скакать"), ушла бессонница, стало больше сил, энергии — и вообще я как будто легче и моложе себя чувствую.
Конечно, не надо доводить до паранойи. В определенные (особенно наши девчачьи) дни можно и покапризничать, и шоколадку съесть. Да к тому же и не нужно убирать весь сахар из своего рациона, без него невозможно жить. И тут фрукты/ягоды/овощи нам в помощь.
Приготовьтесь, что вас конкретно потрясет две недельки. Ведь не зря же говорят, что сахар — это наркотик нашего поколения. Так что если поставите цель, лучше сразу освободите холодильник от всяких вкусняшек и постарайтесь сильно не ходить по кафешкам. Не беспокойтесь — так будет не всегда. Главное — привить себе новую полезную привычку», — раскрыла все секреты знаменитая гимнастка.
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Елизавета Арзамасова рассказала, как прошла презентация ее книги. На мероприятии актриса была с мамой Юлией. «После презентации книжки зашли с друзьями и мамой в кафе, выпить кофе и немножко "отжить" эмоции. Раскрыла я сладкий подарок и снова растрогалась до слез. Тортик по мотивам обложки книги. Как же это мило! Спасиииибо!» — поделилась она эмоциями.
Фото: Telegram
Стало известно, кто заменит переехавшую в Европу Ренату Литвинову в спектакле «Северный ветер». Главную роль в нем исполнит Софья Эрнст. Актриса уже участвовала в постановках Литвиновой. В 2017-м она дебютировала на сцене МХТ в спектакле «Рейн. Северный ветер», а через два года появилась в «Звезде вашего периода».
Беременная Валерия Ивлева, у которой несколько недель назад обнаружили отслоение сетчатки, перенесла операцию на глазу. О ее результатах она рассказала на своей странице в Сети. «Было неприятно, но не больно. Все хорошо починили», — рассказала жена известного шеф-повара Константина Ивлева.
Мария Погребняк похвасталась работой своего стоматолога. Она рассказала, что за четыре года ее зубы остались в идеальном состоянии. Поэтому к этому же мастеру блогер и многодетная мать привела старшего сына исправлять прикус.
Ксения Бородина пожаловалась на ужасное самочувствие, которое почувствовала накануне во время похода в театр. Все проблемы ведущая скандального реалити списала на плохой кофе. Она отметила, что обычно покупает любимый напиток в проверенных местах, но в этот раз ей очень захотелось пригубить чашку — и срочно.
Фото и видео: Telegram, Global Look press, Starface