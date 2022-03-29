Малахов пожаловался на мошенников, Утяшева научила худеть: события из жизни звезд 29 марта

Ляйсан Утяшева рассказала, что помогло ей сбросить 12 кг и прийти в форму, которая у нее была до первой беременности. «Сахар, сахар, сахар… Ох уж этот сахар. Видео из архива 2018 года! В то время ко мне летело много вопросов о похудении.

Сейчас как никогда актуально поделиться с вами этой историей. Несколько лет назад я сказала сахару "нет!". Я начала обращать внимание на сахар и то, где он скрывается. Мое расследование довело меня даже до красной рыбы в упаковках, я уж не говорю про йогурты, хлеб, сметану, соки, соусы… Сахар и подсластители (а они тоже вредны для здоровья) буквально везде.

За 2 года плотного наблюдения за сахаром я сбросила 12 кг лишнего веса (и что немаловажно, вес перестал "скакать"), ушла бессонница, стало больше сил, энергии — и вообще я как будто легче и моложе себя чувствую.

Конечно, не надо доводить до паранойи. В определенные (особенно наши девчачьи) дни можно и покапризничать, и шоколадку съесть. Да к тому же и не нужно убирать весь сахар из своего рациона, без него невозможно жить. И тут фрукты/ягоды/овощи нам в помощь.

Приготовьтесь, что вас конкретно потрясет две недельки. Ведь не зря же говорят, что сахар — это наркотик нашего поколения. Так что если поставите цель, лучше сразу освободите холодильник от всяких вкусняшек и постарайтесь сильно не ходить по кафешкам. Не беспокойтесь — так будет не всегда. Главное — привить себе новую полезную привычку», — раскрыла все секреты знаменитая гимнастка.