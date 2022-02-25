У беременной Валерии Ивлевой нашли патологию: «Чревато потерей зрения»

Она также добавила, что после рождения ребенка тоже напрягаться не рекомендуется: нельзя поднимать тяжести, иначе проблема с глазами усугубится.

«Врачи предложили мне сделать операцию до 32-й недели, чтобы успеть восстановиться перед родами. Эту операцию проводят без наркоза, она безболезненная и не противопоказана беременным. Специфика действий следующая: отслоение сетчатки запаивается лазером и можно дальше жить спокойно», — продолжила она.

О том, решится ли беременная Валерия Ивлева на процедуру, она пока не сообщила.

Напомним, что Константин Ивлев и Валерия поженились в феврале 2021 года, а вскоре и повенчались. Брак стал для телеведущего вторым. Более 20 лет он прожил с первой женой Марией, родившей ему сына Матвея и дочь Марусю.