У беременной Валерии Ивлевой нашли патологию: «Чревато потерей зрения»
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Фото: www.instagram.com/valeriya__ivleva
Константин и Валерия Ивлева ждут малыша. Для телеведущего и шеф-повара малышка станет третьим ребенком, а для его жены — первым. В блоге в Instagram будущая мать призналась, что врачи нежданно-негаданно обнаружили у нее патологию.
«Врачи обнаружили у меня в правом глазу небольшое отслоение сетчатки. Оказалось, ему около 2-3 месяцев. Это не смертельно, но чревато потерей зрения, если не обратиться за квалифицированной помощью, не исправить и в дальнейшем перенапрячься, сделать резкое движение, такое как прыжок, поднять что-то тяжелое, а в положении может повлиять на то, можно ли будет рожать самостоятельно или потребуется кесарево сечение…» — поделилась Валерия.
Она также добавила, что после рождения ребенка тоже напрягаться не рекомендуется: нельзя поднимать тяжести, иначе проблема с глазами усугубится.
«Врачи предложили мне сделать операцию до 32-й недели, чтобы успеть восстановиться перед родами. Эту операцию проводят без наркоза, она безболезненная и не противопоказана беременным. Специфика действий следующая: отслоение сетчатки запаивается лазером и можно дальше жить спокойно», — продолжила она.
О том, решится ли беременная Валерия Ивлева на процедуру, она пока не сообщила.
Напомним, что Константин Ивлев и Валерия поженились в феврале 2021 года, а вскоре и повенчались. Брак стал для телеведущего вторым. Более 20 лет он прожил с первой женой Марией, родившей ему сына Матвея и дочь Марусю.
Фото и видео: Instagram