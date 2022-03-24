Продюсер Александр Роднянский объявил об отмене фестиваля «Кинотавр» в 2022 году

Продюсер Александр Роднянский в интервью журналисту Илье Варламову рассказал об отмене фестиваля «Кинотавр» в 2022 году.

«"Кинотавр" — важнейший отечественный фестиваль, один из самых старых брендов в новой России. Я не думаю, что "Кинотавру" имеет смысл продолжать существовать. Я еще не объявлял — вот сейчас я говорю тебе Варламову первому, я думаю, мы просто откажемся от его проведения в этом году. Невозможно. Будем ждать других времен», — объяснил Роднянский блогеру.

Напомним, что фестиваль «Кинотавр» проводится в Сочи с 1990 года. Организаторами являлись Марк Рудинштейн и Олег Янковский. До 2011 года в конкурсе могли принять участие только отечественные киноленты. С 2011 года эти ограничения убрали и на конкурсе может быть представлен любой фильм на русском языке.

В этом году мероприятие должно было проходить с 13 по 20 сентября в Сочи в офлайн-формате делового кинофорума.