Хайди Клум с женихом, Кристина Риччи, Румер Уиллис и другие звезды повеселились на вечеринке Элтона Джона

Каждый год Элтон Джон рассылает друзьям приглашения на ставшую традицией вечеринку в честь вручения премии «Оскар». В этом году на призыв музыканта откликнулись «сладкая парочка» Хайди Клум и Том Каулитц, красотка Кейтлин Дженнер (в прошлом — спортсмен-легкоатлет Брюс Дженнер), бывший «ангел» Адриана Лима, Жасмин Сандерс, Тиффани Хадиш и многие другие.
Все взоры были обращены на фигуру 45-летней модели Хайди Клум — поговаривают, что она ждет ребенка от своего 29-летнего жениха.
Фото: PMA/globallookpress
Некоторым из приглашенных пришлось извиниться перед другом: церемония вручения премии «Оскар» и вечеринка Vanity Fair, которая началась еще до окончания премии, оказались приоритетнее. А вот красотка Эшли Симпсон, по всей видимости, пропустила «Оскар» и отдала предпочтение дружеской тусовке.
Фото: PMA/globallookpress
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Текст: Роза Ветрова
Фото: PMA/globallookpress