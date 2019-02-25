Хайди Клум с женихом, Кристина Риччи, Румер Уиллис и другие звезды повеселились на вечеринке Элтона Джона

Каждый год Элтон Джон рассылает друзьям приглашения на ставшую традицией вечеринку в честь вручения премии «Оскар». В этом году на призыв музыканта откликнулись «сладкая парочка» Хайди Клум и Том Каулитц, красотка Кейтлин Дженнер (в прошлом — спортсмен-легкоатлет Брюс Дженнер), бывший «ангел» Адриана Лима, Жасмин Сандерс, Тиффани Хадиш и многие другие.

Все взоры были обращены на фигуру 45-летней модели Хайди Клум — поговаривают, что она ждет ребенка от своего 29-летнего жениха.