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Хайди Клум с женихом, Кристина Риччи, Румер Уиллис и другие звезды повеселились на вечеринке Элтона Джона

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
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Серый слайд, который
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Том Каулитц и Хайди Клум

Фото: PMA/globallookpress
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71-летний Элтон Джон устроил традиционную вечеринку в честь вручения премии «Оскар».

Каждый год Элтон Джон рассылает друзьям приглашения на ставшую традицией вечеринку в честь вручения премии «Оскар». В этом году на призыв музыканта откликнулись «сладкая парочка» Хайди Клум и Том Каулитц, красотка Кейтлин Дженнер (в прошлом — спортсмен-легкоатлет Брюс Дженнер), бывший «ангел» Адриана Лима, Жасмин Сандерс, Тиффани Хадиш и многие другие.

Все взоры были обращены на фигуру 45-летней модели Хайди Клум — поговаривают, что она ждет ребенка от своего 29-летнего жениха.

Хайди Клум

Фото: PMA/globallookpress

Некоторым из приглашенных пришлось извиниться перед другом: церемония вручения премии «Оскар» и вечеринка Vanity Fair, которая началась еще до окончания премии, оказались приоритетнее. А вот красотка Эшли Симпсон, по всей видимости, пропустила «Оскар» и отдала предпочтение дружеской тусовке.

Эшли Симпсон

Фото: PMA/globallookpress

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Текст: Роза Ветрова

Фото: PMA/globallookpress

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