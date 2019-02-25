Cтройная Рене Зеллвегер, роскошная Майли Сайрус, элегантная Моника Левински и другие звезды на вечеринке Vanity Fair

В минувшее воскресенье, 24 февраля, в центре искусств Wallis Annenberg Center for the Performing Arts в Беверли-Хиллз состоялась 25-я по счету постоскаровская вечеринка Vanity Fair. Большинство посетивших мероприятие звезд бли в нарядах черного, красного и золотого цветов.

49-летняя актриса Рене Зеллвегер восхитила присутствующих очень стройной фигурой и весьма нескромным декольте. Трансформации с внешностью делают ее все больше похожей на Кейт Бланшетт.