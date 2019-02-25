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Cтройная Рене Зеллвегер, роскошная Майли Сайрус, элегантная Моника Левински и другие звезды на вечеринке Vanity Fair

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Рене Зеллвегер

Фото: EastNews
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Звезды повеселились на постоскаровской вечеринке Vanity Fair.

В минувшее воскресенье, 24 февраля, в центре искусств Wallis Annenberg Center for the Performing Arts в Беверли-Хиллз состоялась 25-я по счету постоскаровская вечеринка Vanity Fair. Большинство посетивших мероприятие звезд бли в нарядах черного, красного и золотого цветов.

49-летняя актриса Рене Зеллвегер восхитила присутствующих очень стройной фигурой и весьма нескромным декольте. Трансформации с внешностью делают ее все больше похожей на Кейт Бланшетт.

Рене Зеллвегер

Фото: EastNews

Еще более нескромное декольте продемонстрировала Майли Сайрус. Она пришла на вечеринку с Лиамом Хемсвортом — в декабре парочка подтвердила слухи о тайной свадьбе и даже опубликовала пару фотографий с торжества.

Майли Сайрус

Фото: EastNews

Скандально известная Моника Левински появилась на вечеринке в элегантном платье. А легендарный Том Форд был как всегда неотразим.

В зале были также замечены Джессика Альба и Кэш Уоррен, София Вергара и Джо Манганьелло и многие другие.

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Текст: Роза Ветрова

Фото: eastnews, Javier Rojas/Imagespace/globallookpress

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