Cтройная Рене Зеллвегер, роскошная Майли Сайрус, элегантная Моника Левински и другие звезды на вечеринке Vanity Fair

В минувшее воскресенье, 24 февраля, в центре искусств Wallis Annenberg Center for the Performing Arts в Беверли-Хиллз состоялась 25-я по счету постоскаровская вечеринка Vanity Fair. Большинство посетивших мероприятие звезд бли в нарядах черного, красного и золотого цветов.
49-летняя актриса Рене Зеллвегер восхитила присутствующих очень стройной фигурой и весьма нескромным декольте. Трансформации с внешностью делают ее все больше похожей на Кейт Бланшетт.
Фото: EastNews
Еще более нескромное декольте продемонстрировала Майли Сайрус. Она пришла на вечеринку с Лиамом Хемсвортом — в декабре парочка подтвердила слухи о тайной свадьбе и даже опубликовала пару фотографий с торжества.
Фото: EastNews
Скандально известная Моника Левински появилась на вечеринке в элегантном платье. А легендарный Том Форд был как всегда неотразим.
В зале были также замечены Джессика Альба и Кэш Уоррен, София Вергара и Джо Манганьелло и многие другие.
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Текст: Роза Ветрова
Фото: eastnews, Javier Rojas/Imagespace/globallookpress