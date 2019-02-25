Ставшая роковой брюнеткой Терон, «космическая» Лопес и другие звезды на грандиозной церемонии «Оскар»-2019

Конечно, самое громкое событие в мире кино не обошлось без сюрпризов и ярких образов знаменитостей на красной дорожке — под вспышками фотокамер продефилировали Эми Адамс, Лора Дерн, Эмма Стоун, Реджина Кинг, Хелен Миррен, Крис Эванс, Адам Драйвер и другие звезды. Они отвечали на вопросы репортеров, махали собравшимся фанатам и с удовольствием делали селфи.

Наряды от мировых дизайнеров, роскошные ювелирные украшения, эффектные аксессуары — голливудские модницы готовились к этому мероприятию вместе с лучшими стилистами.