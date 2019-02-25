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Ставшая роковой брюнеткой Терон, «космическая» Лопес и другие звезды на грандиозной церемонии «Оскар»-2019

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😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Шарлиз Терон

Фото: Getty Images
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В ночь на 25 февраля в Лос-Анджелесе прогремела 91-я церемония вручения главной кинопремии Голливуда, «Оскар».

Конечно, самое громкое событие в мире кино не обошлось без сюрпризов и ярких образов знаменитостей на красной дорожке — под вспышками фотокамер продефилировали Эми Адамс, Лора Дерн, Эмма Стоун, Реджина Кинг, Хелен Миррен, Крис Эванс, Адам Драйвер и другие звезды. Они отвечали на вопросы репортеров, махали собравшимся фанатам и с удовольствием делали селфи.

Наряды от мировых дизайнеров, роскошные ювелирные украшения, эффектные аксессуары — голливудские модницы готовились к этому мероприятию вместе с лучшими стилистами.

Что же касается самой церемонии — на «Оскар» претендовало множество актеров, режиссеров, продюсеров, сценаристов и операторов, но можно без преувеличения сказать, что в этот вечер в центре внимания оказалась Леди Гага.

Всех без исключения интересовало, получит ли мировая поп-дива, временно переквалифицировавшаяся в актрису, награду за главную роль в фильме Брэдли Купера «Звезда родилась»?

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Getty Images, East News

Видео: Youtube.com / НТВ

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