Ставшая роковой брюнеткой Терон, «космическая» Лопес и другие звезды на грандиозной церемонии «Оскар»-2019

Конечно, самое громкое событие в мире кино не обошлось без сюрпризов и ярких образов знаменитостей на красной дорожке — под вспышками фотокамер продефилировали Эми Адамс, Лора Дерн, Эмма Стоун, Реджина Кинг, Хелен Миррен, Крис Эванс, Адам Драйвер и другие звезды. Они отвечали на вопросы репортеров, махали собравшимся фанатам и с удовольствием делали селфи.
Наряды от мировых дизайнеров, роскошные ювелирные украшения, эффектные аксессуары — голливудские модницы готовились к этому мероприятию вместе с лучшими стилистами.
Что же касается самой церемонии — на «Оскар» претендовало множество актеров, режиссеров, продюсеров, сценаристов и операторов, но можно без преувеличения сказать, что в этот вечер в центре внимания оказалась Леди Гага.
Всех без исключения интересовало, получит ли мировая поп-дива, временно переквалифицировавшаяся в актрису, награду за главную роль в фильме Брэдли Купера «Звезда родилась»?
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Getty Images, East News
Видео: Youtube.com / НТВ