Ивлев пришел на вечеринку с беременной женой, а Бузова — с папой: как прошла премьера «Елок-8»

Филипп Киркоров приехал на премьеру с детьми Аллой-Викторией и Мартином, которые среди взрослых откровенно скучали. Сын и дочь артиста позировали с отцом, но усталости скрыть не могли. Король поп-музыки блистал в дорогой одежде и массивных украшениях. Перед показом фильма Киркоров вышел на сцену и исполнил саундтрек к фильму, в котором ему тоже досталась роль.