Ивлев пришел на вечеринку с беременной женой, а Бузова — с папой: как прошла премьера «Елок-8»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Известный шеф-повар Константин Ивлев пришел на премьеру с молодой женой Валерией, которая совсем скоро станет мамой. На красной дорожке Валерия позировала в облегающем черном платье, подчеркнувшем ее округлившуюся фигуру.
Звездой мероприятия, приковавшей к себе все внимание, стала Ольга Бузова. Для вечера в кино она выбрала необычный образ — облегающее черное платье с разрезами на топе, а голову украсила огромным бантом. Компанию телезвезде составил отец Игорь Бузов.
Фото: Пресс-служба
Исполнитель главной роли Иван Ургант коротал вечер в одиночестве — без жены и детей.
Фото: Пресс-служба
Филипп Киркоров приехал на премьеру с детьми Аллой-Викторией и Мартином, которые среди взрослых откровенно скучали. Сын и дочь артиста позировали с отцом, но усталости скрыть не могли. Король поп-музыки блистал в дорогой одежде и массивных украшениях. Перед показом фильма Киркоров вышел на сцену и исполнил саундтрек к фильму, в котором ему тоже досталась роль.
Фото: Пресс-служба
Певица Анастасия Крайнова подчеркнула изящную фигуру оригинальным топом со сверкающими вставками и облегающими черными брюками.
Фото: Пресс-служба
Фильм «Елки» стал уже неотъемлемой частью празднования Нового года. Новый фильм традиционно состоит из нескольких новелл, снятых в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске, Нижнем Новгороде и других городах. За два года с момента выхода последней части комедии на мир обрушились пандемия и другие беды. Поэтому «Елки» вернулись, чтобы порадовать зрителей встречей со старыми знакомыми Борей и Женей.
Фото и видео: пресс-служба, Passion.ru