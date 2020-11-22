Грандиозный финал «Мисс Офис — 2020»: роскошную корону и 2 млн рублей получила красавица из Новосибирска

В этом году из-за пандемии коронавируса финальное шоу «Мисс Офис» можно было увидеть только в онлайн-режиме. В программе трансляции были световое шоу, интервью со звездными гостями, эффектные выходы участниц, розыгрыш подарков от организаторов и партнеров конкурса. Также во время шоу на сайте в разделе «Участницы» прошло голосование за обладательницу титула «Мисс зрительских симпатий».