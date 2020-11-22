Грандиозный финал «Мисс Офис — 2020»: роскошную корону и 2 млн рублей получила красавица из Новосибирска
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
В этом году из-за пандемии коронавируса финальное шоу «Мисс Офис» можно было увидеть только в онлайн-режиме. В программе трансляции были световое шоу, интервью со звездными гостями, эффектные выходы участниц, розыгрыш подарков от организаторов и партнеров конкурса. Также во время шоу на сайте в разделе «Участницы» прошло голосование за обладательницу титула «Мисс зрительских симпатий».
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Тридцати прекрасным офисным сотрудницам со всей России и зарубежья предстояла важнейшая миссия: превратиться в спецагентов и продемонстрировать миру не только красоту и интеллект, но и проявить настоящие суперспособности.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Оценивало конкурсанток жюри, в состав которого вошли олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, радио- и телеведущая, журналистка Екатерина Гордон, председатель общественного совета при МВД РФ, медийный политик и адвокат Анатолий Кучерена, российский радио- и телеведущий Тимур Соловьев, российский актер театра и кино Кирилл Сафонов, руководитель женского портала Passion.ru Анна Вендер, финансовый директор компании «Комус» Олег Зорин, а также обладательница титула «Мисс Офис – 2019» Елизавета Знагован.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Ведущими вечера стали директор конкурса «Мисс Офис» Светлана Бобрикова и актер театра и кино, кинорежиссер Дмитрий Дюжев.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Почетное звание «Мисс Офис — 2020» в итоге завоевала 26-летняя Анна Локтионова из Новосибирска. Анна получила главный приз – 2 000 000 рублей от генерального спонсора компании «Комус» и непереходящую корону от ювелирного дома Kabarovsky. Для вручения приза победительнице ведущий Дмитрий Дюжев пригласил на сцену Елизавету Знагован, также жительницу Новосибирска, которая стала триумфатором в прошлом году. Ведущие отметили, что корона отправляется в Новосибирск уже третий раз подряд.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Анна является выпускницей Сибирского государственного университета путей сообщения, работает главным специалистом по подбору персонала банка «Открытие». «Уверенно достигаю поставленных целей, не забывая о человеческих качествах. Иду по жизни с улыбкой и верю, что нет ничего невозможного!», — говорит она о себе.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
«1-ой вице-Мисс Офис – 2020» стала 27-летняя управляющая центра красоты Лара Ян из Тбилиси. «2-ой вице-Мисс Офис – 2020» была названа 24-летняя помощница директора Валерия Байдаченко из Владивостока. Титул «Мисс зрительских симпатий» завоевала 28-летняя Анастасия Федорова из Нью-Йорка.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Кроме того, почетное звание «Мисс Офис — 2020» по версии Passion.ru получила 21-летняя Вероника Карпушкина из Волгограда, за которую проголосовало большинство наших читательниц. Руководитель женских медиа Rambler Group и по совместительству главный редактор Passion.ru Анна Вендер лично вышла на сцену, чтобы поздравить победительницу и вручить ей специальный приз — эксклюзивную фотосессию и интервью, которые будут опубликовано на нашем сайте.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!