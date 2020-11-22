«Мисс Офис — 2020» по версии Passion.ru стала 21-летняя красавица из Волгограда: фото с церемонии награждения

«Я очень рада победе. Я очень хотела победить в этой номинации. Для меня это значит, что люди ценят красоту не только внешнюю. Если люди по фотографии, видео и моему профайлу распознали во мне что-то более ценное по сравнению с другими девушками, мне очень приятно, что я произвожу такое первое впечатление. Конечно, я хотела одержать победу в конкурсе и завоевать главный приз. Не буду скрывать, что есть разочарование... Все же были нацелены на победу! Просто так из нескольких тысяч девушек никто не попадает в финал без желания победить. Но сегодня утром я решила, что просто буду наслаждаться процессом, и в итоге получила удовольствие. И победа в вашей номинации очень важна. Было приятно, что мое имя прозвучало первым, когда началась церемония награждения. Эти эмоции не передать! Это мурашки, трепет, сердцебиение учащенное и, конечно, благодарность», — прокомментировала победу Вероника.