«Мисс Офис — 2020» по версии Passion.ru стала 21-летняя красавица из Волгограда: фото с церемонии награждения
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Почетное звание «Мисс Офис — 2020» по версии Passion.ru получила 21-летняя Вероника Карпушкина из Волгограда, за которую проголосовало больше всех читательниц. Руководитель женских медиа Rambler Group и по совместительству главный редактор Passion.ru Анна Вендер лично вышла на сцену, чтобы поздравить победительницу и вручить ей специальный приз — эксклюзивную фотосессию и интервью, которые будут опубликованы на нашем сайте.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
«Я очень рада победе. Я очень хотела победить в этой номинации. Для меня это значит, что люди ценят красоту не только внешнюю. Если люди по фотографии, видео и моему профайлу распознали во мне что-то более ценное по сравнению с другими девушками, мне очень приятно, что я произвожу такое первое впечатление. Конечно, я хотела одержать победу в конкурсе и завоевать главный приз. Не буду скрывать, что есть разочарование... Все же были нацелены на победу! Просто так из нескольких тысяч девушек никто не попадает в финал без желания победить. Но сегодня утром я решила, что просто буду наслаждаться процессом, и в итоге получила удовольствие. И победа в вашей номинации очень важна. Было приятно, что мое имя прозвучало первым, когда началась церемония награждения. Эти эмоции не передать! Это мурашки, трепет, сердцебиение учащенное и, конечно, благодарность», — прокомментировала победу Вероника.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Также девушка отметила, что конкурс очень повлиял на нее и буквально изменил ее жизнь: «Снова включусь в работу, в учебу, адаптируюсь к жизни... В любом случае, "Мисс Офис" и все, что происходит здесь, уже стало очень большой частью моей жизни. Это никогда не забудется и теперь будет навсегда частью моей жизни. Теперь у меня больше круг общения, другой уровень и другие цели. Сто процентов — моя жизнь не будет прежней. Это мой первый конкурс красоты, но не сомневаюсь, что не последний. Так что точку я не ставлю и думаю, что все впереди».
Фото и видео: Светлана Наконечная / Passion.ru
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