Горячая Брежнева, беременная Лобода, озорная Нюша: все звезды на премии «Жара»
Вчера вечером, 4 марта, в московском Crocus City Hall состоялась первая церемония вручения музыкальной премии «Жара». Присутствующие старались разглядеть животики Светланы Лободы (о ее беременности заявил ведущий Николай Басков, но звезда проигнорировала его слова и на сцену не вышла) и Елены Летучей (в ее беременности уверены ее поклонники, следящие за жизнью звезды в Instagram), прическу Полины Гагариной, восхищались сексуальными Верой Брежневой и Нюшей.
Также на мероприятии были замечены Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий Лепс, Стас Михайлов с женой, Глюк’oZa, Сергей Шнуров, Тимати, Ани Лорак с мужем, Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева, Виктория Дайнеко, Сати Казанова, группа MBAND, Митя Фомин, Сергей Зверев и многие другие. Яна Кошкина и Николай Басков были ведущими.
Победителей выбирали сами звезды путем голосования в режиме онлайн. Награду «Лучшая песня» получила Светлана Лобода («Случайная»), «лучшим певцом» стал Дима Билан, а «лучшей певицей» — Ани Лорак. Эмин Агаларов, удостоившийся премии «Лучший альбом» («Прости, моя любовь»), отдал приз Моту: тот не получил награду в номинации «Лучший рэп-исполнитель», так как при одинаковом количестве голосов компьютер вывел на экран только имя Басты.
В остальных номинациях победителями стали:
- Артист года — Григорий Лепс
- Лучшая группа — «Ленинград»
- Дуэт года — Эмин Агаларов и A'Studio «Если ты рядом»
- Лучшее танцевальное видео — Монатик Vitamin D
- Клип года — Валерий Меладзе «Свобода или сладкий плен»
- Саундтрек года — L’One «Время первых» (к/ф «Время первых»)
- Прорыв года — Feduk
Фото: архивы пресс-служб