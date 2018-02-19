Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Горячая Брежнева, беременная Лобода, озорная Нюша: все звезды на премии «Жара»

1 / 38
Вера Брежнева
Arrows-left
Arrows-right
Reload
В Москве состоялась церемония вручения премии «Жара».

Вчера вечером, 4 марта, в московском Crocus City Hall состоялась первая церемония вручения музыкальной премии «Жара». Присутствующие старались разглядеть животики Светланы Лободы (о ее беременности заявил ведущий Николай Басков, но звезда проигнорировала его слова и на сцену не вышла) и Елены Летучей (в ее беременности уверены ее поклонники, следящие за жизнью звезды в Instagram), прическу Полины Гагариной, восхищались сексуальными Верой Брежневой и Нюшей.

Также на мероприятии были замечены Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий Лепс, Стас Михайлов с женой, Глюк’oZa, Сергей Шнуров, Тимати, Ани Лорак с мужем, Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева, Виктория Дайнеко, Сати Казанова, группа MBAND, Митя Фомин, Сергей Зверев и многие другие. Яна Кошкина и Николай Басков были ведущими.

Победителей выбирали сами звезды путем голосования в режиме онлайн. Награду «Лучшая песня» получила Светлана Лобода («Случайная»), «лучшим певцом» стал Дима Билан, а «лучшей певицей» — Ани Лорак. Эмин Агаларов, удостоившийся премии «Лучший альбом» («Прости, моя любовь»), отдал приз Моту: тот не получил награду в номинации «Лучший рэп-исполнитель», так как при одинаковом количестве голосов компьютер вывел на экран только имя Басты.

В остальных номинациях победителями стали:

  • Артист года — Григорий Лепс
  • Лучшая группа — «Ленинград»
  • Дуэт года — Эмин Агаларов и A'Studio «Если ты рядом»
  • Лучшее танцевальное видео — Монатик Vitamin D
  • Клип года — Валерий Меладзе «Свобода или сладкий плен»
  • Саундтрек года — L’One «Время первых» (к/ф «Время первых»)
  • Прорыв года — Feduk

Фото: архивы пресс-служб

Гороскоп