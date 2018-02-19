Горячая Брежнева, беременная Лобода, озорная Нюша: все звезды на премии «Жара»

Также на мероприятии были замечены Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий Лепс, Стас Михайлов с женой, Глюк’oZa, Сергей Шнуров, Тимати, Ани Лорак с мужем, Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева, Виктория Дайнеко, Сати Казанова, группа MBAND, Митя Фомин, Сергей Зверев и многие другие. Яна Кошкина и Николай Басков были ведущими.

Победителей выбирали сами звезды путем голосования в режиме онлайн. Награду «Лучшая песня» получила Светлана Лобода («Случайная»), «лучшим певцом» стал Дима Билан, а «лучшей певицей» — Ани Лорак. Эмин Агаларов, удостоившийся премии «Лучший альбом» («Прости, моя любовь»), отдал приз Моту: тот не получил награду в номинации «Лучший рэп-исполнитель», так как при одинаковом количестве голосов компьютер вывел на экран только имя Басты.