Увеличившаяся грудь Елены Летучей обрадовала ее фанатов

«Красивая грудь)))», «Тоже захотелось отдохнуть на груди)», «Даже если и сделала, ну что в этом такого. Я бы тоже сделала», «Только Летучая ухитряется выглядеть не пошло с глубоким декольте. Как????», — обсуждают фолловеры.

На фоне решения сделать паузу в карьере и ряда фотографий в блоге звезды отдельные поклонники уверены: их любимица беременна. «Что-то я раньше не замечал, что у Елены такие большие сиськи...», «Я думаю, это беременность)))», — предполагают они.

Возможно, звезда действительно ждет первенца и скоро она раскроет свой секрет?

Фото: instagram