Филипп Киркоров пришел на премьеру мюзикла в красно-черном пальто, а Эвелина Блэданс в кожаном костюме

Сегодня на сцене Театра Московского дворца молодежи состоялась премьера легендарного мюзикла «Шахматы». Сюжет данного произведения основан на реальных событиях. Сценическое оформление постановки получилось очень монументальным, а для создания идеального музыкального звучания режиссеры пригласили британского саунд-дизайнера Ричарда Брукера, который работал над 60 мюзиклами по всему миру.

Сцены для монтажа декораций мюзикла весят несколько тонн и двигаются в вертикальной и горизонтальной плоскостях. По словам авторов, это очень внушительная многоуровневая конструкция. На самом верхнем этаже расположился оркестр, который стал частью театрального действия.

На премьеру прибыли многие российские звезды, среди которых были Филипп Киркоров, Эвелина Блэданс, Ирина Слуцкая и другие. «Король эстрады» отдал предпочтение стильному красно-черному костюму и кроссовкам на толстой подошве ,а дополнил свой спорт-шик образ белой рубашкой, блестящими украшениями и матовой черной кепкой.