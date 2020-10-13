Помолодевшая Вербицкая устроила дефиле в брюках цвета капучино и стильном тренче
Фото: Instagram @larisa_verbitskaya
«Женственность навсегда!» — высказалась Вербицкая в тексте публикации. Заметно помолодевшая звезда экранов устроила дефиле в образе, выстроенном вокруг классического двубортного тренча свободного силуэта. Его тону вторят брюки-палаццо цвета капучино, которые стройнят и создают визуальный эффект бесконечных ног. Соединил союз базовый топ, а изящности добавили элегантные замшевые туфли и миниатюрный клатч-минодьер золотистого цвета. Финальные штрихи — легкий мейкап и распущенные волосы.
Поклонники осыпали Ларису Вербицкую комплиментами. «Очень нежная, стильная, красивая», «Эталон стиля, женственности и элегантности», «Как всегда великолепна», «Образ в гамме песка очень красивый», «Сама женственность!», «Королева Лариса!», «Какое лицо стало свежее, просто чудо!», «Вы очаровательны!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @larisa_verbitskaya
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