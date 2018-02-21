Елена Летучая, Ольга Орлова, Галина Юдашкина и другие звезды встретились на бьюти-девичнике
Вчера, 20 февраля, в одном из столичных ресторанов состоялось посвященное моде и красоте мероприятие Евгении Линович и Марины Костиной. Его гостями стали Елена Летучая, Ольга Орлова, Галина Юдашкина, Юлия Топольницкая, Алина Топалова, Юлианна Караулова и другие светские модницы и поклонницы бьюти-индустрии.
Гости любовались ювелирными украшениями, слушали лекции о стиле, последних новинках индустрии красоты, разработках в сфере сохранения молодости и стройности. Приглашенные специалисты говорили о том, как привычки и эмоции влияют на все аспекты здоровья и внешности, обсуждали особенности материнства в любом возрасте и что нужно знать об ЭКО, и многое-многое другое.
«Мы живем в таком мире, когда нужно успеть все, и здорово, что на одном мероприятии я могу узнать и о бьюти-новинках, и модных тенденциях, и даже встретить своих любимых друзей, и вкусно пообедать. Я очень довольна», — поделилась эмоциями всегда элегантная телеведущая Елена Летучая.
В одном из недавних интервью Елена говорила, что в свои 35 наконец почувствовала готовность стать матерью. Впрочем, поклонники уверены: их любимица уже в положении, и совсем скоро обрадует их приятной новостью.
Фото: архивы пресс-служб