Елена Летучая, Ольга Орлова, Галина Юдашкина и другие звезды встретились на бьюти-девичнике

Вчера, 20 февраля, в одном из столичных ресторанов состоялось посвященное моде и красоте мероприятие Евгении Линович и Марины Костиной. Его гостями стали Елена Летучая, Ольга Орлова, Галина Юдашкина, Юлия Топольницкая, Алина Топалова, Юлианна Караулова и другие светские модницы и поклонницы бьюти-индустрии.

Гости любовались ювелирными украшениями, слушали лекции о стиле, последних новинках индустрии красоты, разработках в сфере сохранения молодости и стройности. Приглашенные специалисты говорили о том, как привычки и эмоции влияют на все аспекты здоровья и внешности, обсуждали особенности материнства в любом возрасте и что нужно знать об ЭКО, и многое-многое другое.

«Мы живем в таком мире, когда нужно успеть все, и здорово, что на одном мероприятии я могу узнать и о бьюти-новинках, и модных тенденциях, и даже встретить своих любимых друзей, и вкусно пообедать. Я очень довольна», — поделилась эмоциями всегда элегантная телеведущая Елена Летучая.