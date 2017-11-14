В откровенном интервью изданию «Телепрограмма» телеведущая рассказала, почему приняла решение оставить шоу, сделавшее ее знаменитой, и как относится ее муж Юрий Анашенков к ее работе.

39-летняя Елена Летучая признается, что с появлением супруга ее жизнь стала спокойнее и размереннее: «Всю жизнь все решения я принимала сама: о переезде в Москву, смене работы и всем остальном. Карьеру строила без чьей-то помощи. От противостояния устаешь. Сейчас получаю удовольствие от того, что мне больше не нужно «ни в горящую избу, ни коня на скаку остановить». Я могу быть слабой, домашней». По словам телеведущей, рядом с Юрием она чувствует себя настоящей женщиной и даже начала задумываться о детях. «До 30 лет не задумывалась о ребенке, потому что не была эмоционально готова к его появлению. На вопрос: «Лена, а когда ты будешь рожать детей?» — всегда отвечала: «Это случится, когда встречу человека, которого полюблю, и у нас будет семья. Хочу, чтобы у моих детей были и мама, и папа». Когда спрашивали: «А если ты такого человека не встретишь?» Я уверенно отвечала: «Тогда не буду рожать». Я никогда не хотела рожать для себя. Рожать, чтобы потом сбагрить ребенка на родителей, — это не мой вариант. Первый раз в своей жизни я задумалась о детях в 35 лет. Встретив Юру, поняла: теперь готова стать мамой», — цитирует Летучую «Телепрограмма».

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) Ноя 14, 2017 в 2:51 PST

В прошлом году стало известно, что Елена Летучая покидает программу «Ревизорро» на телеканале «Пятница!» и переходит на «Первый канал». В интервью «Телепрограмме» ведущая призналась, почему решила оставить работу в этом шоу: « Я снимала программу «Ревизорро» с командой из пяти человек. Они были со мной в одной лодке: мы боролись за то, чтобы проект был честным, социально значимым и помогал людям. Когда я не знала, какую оценку поставить ресторану, мы садились и вместе решали. Мы не думали о рейтингах и цифрах. Я жила проектом на все 105 %. В этом был секрет успеха. Нельзя играть — это жизнь, я работала не по сценарию. Московский сезон я делала с другой командой. Я отказалась снимать московский «Ревизорро» именно из-за того, что лично узнавала несколько раз, что сливалась информация о том, в какие заведения мы идем. Абсолютно не могла это контролировать». Однако Елена подчеркивает, что самое главное в успехе программы — работа не ради рейтинга, а ради реальных людей: «Я четыре года работала в «Ревизорро»: ценой собственного здоровья, вместе с командой добилась того, что программа стала интересной и полезной для людей. Если Настасья Самбурская будет бороться за права людей ценой своего времени, то все у нее получится». Супруг полностью поддержал решение Елены о переходе на другой канал, более того, он помог уладить все возникшие трудности.

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) Фев 4, 2018 в 10:16 PST