Прибавка в весе и легкие намеки: поклонники Елены Летучей обсуждают ее беременность
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Подписчики нашли новую причину ухода Елены Летучей с проекта Первого канала «Летучий отряд».
Телеведущая Елена Летучая часто радует поклонников новыми фотографиями в своем блоге. Но снимок, которым она поделилась вчера вечером, особенно обрадовал фолловеров.
«Полный "Летучий" контроль на площадке. Камера чистенькая. Туфли перед проверкой соответственно сбросила, мне теперь можно без каблука, а в теплой удобной обуви», — написала звезда экрана.
«Класс», «Самые красивые ноги!!!», «Миленько в тапочках», «Как-то вы поправились», «Она поправилась)))», «"Теперь можно" легкий намек», «Беременная», «Кстати при берем тоже летать нежелательно», — обсуждают они.
Напомним, что в конце января Елена объявила, что не сможет принимать участие в проекте Первого канала «Летучий отряд» из-за проблем со здоровьем.
Фото: instagram