Подписчики нашли новую причину ухода Елены Летучей с проекта Первого канала «Летучий отряд».

Телеведущая Елена Летучая часто радует поклонников новыми фотографиями в своем блоге. Но снимок, которым она поделилась вчера вечером, особенно обрадовал фолловеров.

«Полный "Летучий" контроль на площадке. Камера чистенькая. Туфли перед проверкой соответственно сбросила, мне теперь можно без каблука, а в теплой удобной обуви», — написала звезда экрана.