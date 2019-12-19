Беременная Софья Эрнст, загадочная Полина Диброва, сияющая Ксения Собчак: звезды на премьере «Союз спасения»
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Фото: Екатерина Ширинкина
В среду, 19 декабря, в Москве состоялась премьера фильма «Союз спасения».
Сенсацией вечера стало появление 31-летней Софьи Эрнст — супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста, исполнившая в фильме одну из главных ролей, показала заметно округлившийся живот.
Фото: Екатерина Ширинкина
Об «интересном положении» актрисы, которая станет многодетной мамой, говорили уже несколько месяцев, но изменившуюся фигуру Софья не показывала.
О беременности Полины Дибровой также ходят слухи, однако она на мероприятии демонстрировала почти плоский живот.
Ксения Собчак, от которой после свадьбы с Константином Богомоловым тоже все ждут хороших новостей, буквально светилась от счастья. Однако то появляющийся, то исчезающий живот тоже не продемонстрировала.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, YouTube
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