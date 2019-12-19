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Беременная Софья Эрнст, загадочная Полина Диброва, сияющая Ксения Собчак: звезды на премьере «Союз спасения»

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Собчак

Фото: Екатерина Ширинкина

Софья Эрнст продемонстрировала округлившийся живот, а Ксения Собчак — ослепительную улыбку на премьере фильма.

В среду, 19 декабря, в Москве состоялась премьера фильма «Союз спасения».

Сенсацией вечера стало появление 31-летней Софьи Эрнст — супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста, исполнившая в фильме одну из главных ролей, показала заметно округлившийся живот.

Софья Эрнст

Фото: Екатерина Ширинкина

Об «интересном положении» актрисы, которая станет многодетной мамой, говорили уже несколько месяцев, но изменившуюся фигуру Софья не показывала.

О беременности Полины Дибровой также ходят слухи, однако она на мероприятии демонстрировала почти плоский живот.

Ксения Собчак, от которой после свадьбы с Константином Богомоловым тоже все ждут хороших новостей, буквально светилась от счастья. Однако то появляющийся, то исчезающий живот тоже не продемонстрировала.

Фото и видео: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, YouTube

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