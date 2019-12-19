Беременная Софья Эрнст, загадочная Полина Диброва, сияющая Ксения Собчак: звезды на премьере «Союз спасения»

Об «интересном положении» актрисы, которая станет многодетной мамой, говорили уже несколько месяцев, но изменившуюся фигуру Софья не показывала.

О беременности Полины Дибровой также ходят слухи, однако она на мероприятии демонстрировала почти плоский живот.

Ксения Собчак, от которой после свадьбы с Константином Богомоловым тоже все ждут хороших новостей, буквально светилась от счастья. Однако то появляющийся, то исчезающий живот тоже не продемонстрировала.