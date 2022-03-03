3 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/volkovawolka
Екатерина Волкова показала нежные фото с новорожденным внуком Тимофеем. Публикация собрала десятки комментариев, в том числе и от знаменитостей Ларисы Гузеевой, Дарьи Поверенновой и других. Актриса призналась, что наслаждается амплуа бабули: Тимофей стал ее первым внуком.
Дочери Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Мии исполнилось 6 лет. Счастливая мать показала радостное утро дочери. «Моя лохматая сладуська! Как же это здорово, проснуться, открыть глазки, еще даже не успеть умыться и увидеть столько шариков! Сейчас кажется, что самое важное — это быть рядышком с детками и как можно больше радовать их! Сегодня ты появилась на свет! И вот тебе уже 6! Как же быстро летит время! Я хочу, чтоб ты всегда с утра была такая счастливая! Каждое утро! Чтоб никогда и никто не омрачал твое счастье! Чтоб только мирное небо над головой! Я пишу и слезы наворачиваются! Хочется, чтоб все люди на планете любили друг друга! Малышка! Миюша! Ты принесла в мою жизнь столько нежности, столько любви, столько радости! Пускай тебе ярко светит солнышко, так же как оно светит сегодня на небе! И ангела хранителя рядышком!» — написала Агата в блоге.
Ярослав Сумишевский показал, как отметил день рождения сына, который состоялся в конце февраля. Первый после гибели мамы мальчика.
Сегодня же исполнилось пять лет дочери Анны Банщиковой Маше. Актриса показала нежные фото своей маленькой красотки. «Любимая моя девочка, с днем рождения», — поздравила она в Instagram.
Маргарита Симоньян рассказала, что вышла замуж за Тиграна Кеосаяна. О том, когда произошло сие знаменательное событие, она умолчала. Но о намерении стать женой сообщила лишь накануне. В загс журналист отправилась в белом, но неновом платье, а также с макияжем и прической, которые сделала сама.
3 марта исполнилось 40 лет актрисе Джессике Бил, жене Джастина Тимберлейка. «Вспоминаю все прошлые дни рождения и другие дни, которые мы с Джастином провели вдвоем. Теперь праздную 40-летие с тортом, шариками и двумя другими моими любимыми парнями. Люблю тебя, семья. Спасибо за любовь ко дню рождения», — поделилась она эмоциями и семейными фото.
Иллюзионист Сергей Сафронов поздравил жену с годовщиной: «Мой ангел-хранитель, мой талисман, моя любовь! С годовщиной! 4 года в браке! 5 лет вместе! Спасибо за такую прекрасную дочку! И этот праздник мы проведем вместе! Все желают друг другу здоровья! И я решил подарить нам с тобой диспансеризацию, которая год назад спасла мне жизнь. И на которой настояла ты! Ты! Люблю! Спасибо, что выбрала меня».
Антонио Бандерас показал свой портрет, снятый в ресторане. Там актер увидел картину, персонаж которой напомнил ему самого себя. «Неправда ли, он выглядит почти как я?» — поинтересовался Бандерас у подписчиков.
Итальянский дизайнер и модель Кьяра Ферраньи отправилась с мужем и двумя маленькими детьми в Диснейленд. Праздник оценили не только малыши, но и взрослые.
Сергей Глушко в Сети похвастался талантами своего шпица, который в погоне за вкусняшками готов ходить на двух лапах.
Мария Комиссарова с мужем и детьми отправились в отпуск в Эмираты. К путешествию семья готовилась несколько месяцев. В Instagram спортсменка рассказала о впечатлениях и о том, насколько ее шокировали цены на курорте.
«У детей каникулы. Поэтому мы поехали. Отдыхом это, конечно, не назовешь, постоянные новости нехорошие, да и с детьми вообще не просто — не сидят на месте, ну и сами знаете, поесть, попить, пописать… Но смена обстановки — уже хорошо. Кстати, такое ощущение, что тут все хотят поиметь с тебя денег. Реально оооочень дорого (лицо Милитины описывает это более точно)», — написала она.
Марк Богатырев отдыхает в санатории, где поправляет здоровье и приводит фигуру в порядок. Актер похвастался, что за несколько дней похудел на 4 кг.
Фото и видео: Instagram