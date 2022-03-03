3 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Екатерина Волкова показала нежные фото с новорожденным внуком Тимофеем. Публикация собрала десятки комментариев, в том числе и от знаменитостей Ларисы Гузеевой, Дарьи Поверенновой и других. Актриса призналась, что наслаждается амплуа бабули: Тимофей стал ее первым внуком.

Дочери Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Мии исполнилось 6 лет. Счастливая мать показала радостное утро дочери. «Моя лохматая сладуська! Как же это здорово, проснуться, открыть глазки, еще даже не успеть умыться и увидеть столько шариков! Сейчас кажется, что самое важное — это быть рядышком с детками и как можно больше радовать их! Сегодня ты появилась на свет! И вот тебе уже 6! Как же быстро летит время! Я хочу, чтоб ты всегда с утра была такая счастливая! Каждое утро! Чтоб никогда и никто не омрачал твое счастье! Чтоб только мирное небо над головой! Я пишу и слезы наворачиваются! Хочется, чтоб все люди на планете любили друг друга! Малышка! Миюша! Ты принесла в мою жизнь столько нежности, столько любви, столько радости! Пускай тебе ярко светит солнышко, так же как оно светит сегодня на небе! И ангела хранителя рядышком!» — написала Агата в блоге.