Молодая бабушка Екатерина Волкова раскрыла имя новорожденного внука
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Месяц назад 47-летняя Екатерина Волкова впервые стала бабушкой. Актриса поддержала дочь и приняла участие в партнерских родах. По словам Волковой, было проще рожать самостоятельно, чем переживать за своего родного ребенка. Она также поделилась своими эмоциями: «Наревелась от переполняющей нежности». Спустя месяц Екатерина Волкова поделилась с поклонниками фотографией в Instagram. На ней счастливая бабушка держит на руках новорожденного внука.
Фото: Instagram @volkovawolka
На актрисе надет кокон, в котором проще поддерживать малыша. Волкова подписала публикацию нежными словами: «Каждую свободную минутку вживаюсь в свою новую главную роль: наслаждаюсь амплуа бабули...»
В комментариях к фотографии поклонники поинтересовались: «Как назвали внука?» Актриса не стала держать интригу и ответила: «Тимофей».
Фото и видео: Instagram, Passion.ru