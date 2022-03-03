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Молодая бабушка Екатерина Волкова раскрыла имя новорожденного внука

Российская актриса театра и кино стала бабушкой в 47 лет и поделилась с поклонниками фотографией младенца-внука. Стало известно имя наследника семьи.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Екатерина Волкова на премьере

Месяц назад 47-летняя Екатерина Волкова впервые стала бабушкой. Актриса поддержала дочь и приняла участие в партнерских родах. По словам Волковой, было проще рожать самостоятельно, чем переживать за своего родного ребенка. Она также поделилась своими эмоциями: «Наревелась от переполняющей нежности». Спустя месяц Екатерина Волкова поделилась с поклонниками фотографией в Instagram. На ней счастливая бабушка держит на руках новорожденного внука.

Екатерина Волкова с внуком Тимофеем

Екатерина Волкова с внуком Тимофеем

Фото: Instagram @volkovawolka

На актрисе надет кокон, в котором проще поддерживать малыша. Волкова подписала публикацию нежными словами: «Каждую свободную минутку вживаюсь в свою новую главную роль: наслаждаюсь амплуа бабули...»

В комментариях к фотографии поклонники поинтересовались: «Как назвали внука?» Актриса не стала держать интригу и ответила: «Тимофей».

Фото и видео: Instagram, Passion.ru

Источник: Instagram @volkovawolka
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