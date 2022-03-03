Молодая бабушка Екатерина Волкова раскрыла имя новорожденного внука

Месяц назад 47-летняя Екатерина Волкова впервые стала бабушкой. Актриса поддержала дочь и приняла участие в партнерских родах. По словам Волковой, было проще рожать самостоятельно, чем переживать за своего родного ребенка. Она также поделилась своими эмоциями: «Наревелась от переполняющей нежности». Спустя месяц Екатерина Волкова поделилась с поклонниками фотографией в Instagram. На ней счастливая бабушка держит на руках новорожденного внука.