47-летняя Екатерина Волкова впервые стала бабушкой
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Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
Старшая дочь Екатерины Волковой, 28-летняя Валерия, впервые стала матерью. Актриса поддерживала наследницу и принимала участие в партнерских родах. О радостном событии артистка поделилась на своей странице в Instagram.
Фото: @volkovawolka/Instagaram
«Ну вот я и бабушка. Мне кажется, самой легче родить, чем в партнерских родах с дочерью. Наревелась от переполняющей нежности», — написала Екатерина, опубликовав фото из больничной палаты.
Звезда позирует в родильном отделении в белой футболке и накидке сразу после родов дочери. 47-летняя актриса отлично выглядит, даже после нескольких часов ожидания внука.
Имя и лицо первенца дочери актриса не показала.
Напомним, что Екатерина Волкова была замужем трижды. От первого брака с Алексеем актриса родила старшую дочь Валерию. По словам Екатерины, экс-супруг часто применял к ней домашнее насилие, из-за чего пара рассталась. Вторые отношения звезды с продюсером Сергеем Члиянцем распались из-за непреодолимых разногласий. От третьего мужа, писателя и политического деятеля Эдуарда Лимонова звезда родила сына Богдана и дочь Александру. Супруги развелись в 2008 году.
Фото: Instagram, Global Look Press