47-летняя Екатерина Волкова впервые стала бабушкой

«Ну вот я и бабушка. Мне кажется, самой легче родить, чем в партнерских родах с дочерью. Наревелась от переполняющей нежности», — написала Екатерина, опубликовав фото из больничной палаты.

Звезда позирует в родильном отделении в белой футболке и накидке сразу после родов дочери. 47-летняя актриса отлично выглядит, даже после нескольких часов ожидания внука.

Имя и лицо первенца дочери актриса не показала.

Напомним, что Екатерина Волкова была замужем трижды. От первого брака с Алексеем актриса родила старшую дочь Валерию. По словам Екатерины, экс-супруг часто применял к ней домашнее насилие, из-за чего пара рассталась. Вторые отношения звезды с продюсером Сергеем Члиянцем распались из-за непреодолимых разногласий. От третьего мужа, писателя и политического деятеля Эдуарда Лимонова звезда родила сына Богдана и дочь Александру. Супруги развелись в 2008 году.