Звезду «Гарри Поттера» «поймали» за поцелуем с новым бойфрендом

У британской актрисы Эммы Уотсон появился новый возлюбленный. Об этом сообщает издание The Sun.

34-летнюю знаменитость подловили папарацци, когда она находилась в Оксфорде. Артистку сфотографировали во время поцелуя с новым бойфрендом, имя которого в настоящий момент неизвестно. Звезда «Гарри Поттера» смотрела на мужчину, пока тот держал руку на ее шее.

«Она выглядела невероятно счастливой — как будто ее ничего не беспокоило. Охрана погрузила ее чемоданы в багажник черного Range Rover, и она попрощалась», — заявил информатор издания.

Ранее стало известно, что брак Дженнифер Лопес и Бена Аффлека закончился несколько месяцев назад. Оказалось, что звездные супруги расстались в марте, однако Аффлек по по-прежнему «очень поддерживает Дженнифер».

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