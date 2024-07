Page Six: брак Дженнифер Лопес и Бена Аффлека закончился несколько месяцев назад

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек старались сохранить видимость единства, но в действительности их брак закончился уже несколько месяцев, сообщает Page Six.

По информации издания, супруги разошлись в марте, однако Аффлек по по-прежнему «очень поддерживает Дженнифер». Впоследствии азрыв стал очевиден, когда Аффлека не было с Лопес на крупных мероприятиях вроде Met Gala или премьеры ее нового фильма «Атлас».

Также СМИ сообщали о том, что Лопес поставила лайк посту в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о нездоровых отношениях. «Нельзя построить отношения с кем-то, кто оторван от самого себя», - говорилось в посте.

Затем Лопес отменила свое турне лучших хитов «This Is Me ... Live», как эксклюзивно сообщило издание Page Six, чтобы взять перерыв «и побыть с детьми, семьей и близкими друзьями».

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес была впервые была замечена папарацци после того, как Бен Аффлек вывез свои вещи из их дома в Беверли-Хиллз.