Рами Малек спровоцировал слухи о помолвке со звездой «Короны»

Голливудский актер Рами Малек спровоцировал слухи о помолвке с 28-летней актрисой Эммой Коррин, которая прославилась благодаря роли в сериале «Корона». Об этом пишет Daily Mail.

Звездную пару заметили на днях во время велопрогулки по Лондону, и на безымянном пальце 28-летней артистки было кольцо, похожее на обручальное. Фанаты предположили, что Малек сделал возлюбленной предложение.

В настоящий момент артисты никак не комментируют слухи о помолвке.

Напомним, впервые о романе Рами Малека и Эзаговорили летом 2023 года, когда знаменитости появились вместе на концерте Брюса Спрингстина. Через некоторое время влюбленные уже не скрывали свои чувства и были замечены на свидании. До этого 43-летний Малек пять лет состоял в отношениях с коллегой по картине «Богемская рапсодия» Люси Бойнтон.

Ранее Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе заметили вместе на свидании в США.

Также сообщалось, что 29-летний приемный сын актера Тома Круза появился на публике.