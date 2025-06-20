Звезда «Великолепного века» Озан Гювен получил тюремный срок за домашнее насилие. Об этом сообщает зарубежное издание Kadar.

В 2020 году экс-возлюбленная актера подала иск с обвинениями в домашнем насилии. Озан все отрицал и выдвинул встречные обвинения. Якобы Дениз Булутсуз первой проявила агрессию и портит его репутацию. Он хотел получить компенсацию за моральный ущерб, полученный от судебных исков. Однако суд встал на сторону Дениз после изучения показания свидетелей и проведения психологической экспертизы. Актера приговорили к 2 годам и 3 месяцам тюремного заключения. Его иски были отклонены.

Напомним, актер получил известность благодаря роли Рустема-паши в сериале «Великолепный век».

Ранее сыгравшего в «Великолепном веке» Халита Эргенча приговорили к тюремному сроку. Его судили по делу о даче ложных показаний. Сам актер вину не признал. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что R Kelly госпитализировали из тюрьмы после назначения большого количества лекарств.