R Kelly госпитализировали из тюрьмы после назначения большого количества лекарств

58-летний певец и продюсер R Kelly, урожденный Роберт Сильвестр Келли, был срочно доставлен в больницу после приема назначенных лекарств в тюрьме. Об этом сообщает The Sun.

Согласно заявлению адвоката музыканты Бо Бриндли, лекарства ему были введены сотрудниками Федерального исправительного учреждения в Северной Каролине, где опальный исполнитель отбывает 30-летний срок за рэкет и торговлю людьми.

В документе, полученным изданием, говорится, что во вторник, 10 июня, R Kelly поместили в одиночную камеру, дали ему успокоительное и дополнительные препараты, которые велели принимать. Однако спустя три дня осужденный сообщил, что ему «было дурно» и «кружилась голова». А перед тем, как потерять сознание у него «потемнело в глазах».

В пятницу, 13 июня, певца срочно доставили в больницу Университета Дьюка, где у него также обнаружили тромбы в ногах и легких. Артисту провели операцию. Из больницы рэпера вернули обратно в тюрьму и вновь поместили в одиночную камеру.

Юридическая команда Келли настаивает на том, что его плохое самочувствие было вызвано «приемом опасно большого количества лекарств».

Ранее мы писали о том, что Федеральный апелляционный суд США отказал R Kelly в апелляции.