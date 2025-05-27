Сыгравшего в «Великолепном веке» Халита Эргенча приговорили к тюремному сроку. Об этом сообщает aif.ru.

Актера Халита Эргенча, который исполнил роль султана Сулеймана в сериале «Великолепный век» приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы в Турции.

Сообщается, что знаменитость судили по делу о даче ложных показаний. Следствие подозревало, что Эргенч врал, когда рассказывал, что не имел контактов с протестующими в 2013 году, выступающими против политики президента Эрдогана. Показания актера посчитали спутанными и противоречивыми.

Однако учитывая примерное поведение Эргенча во время судебного процесса, ему сократили срок заключения до года и десяти с половиной месяцев. Сам актер вину не признал.

Ранее мы писали о том, что суд отменил взыскание долга по коммунальным платежам с Ренаты Литвиновой.