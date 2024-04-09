Певицу Леди Гагу подозревают в тайной помолвке

Певица Леди Гага спровоцировала разговоры о помолвке с бизнесменом Майклом Полански. Об этом сообщает зарубежное издание Page Six.

7 апреля певицу заметили на прогулке в Западном Голливуде. Знаменитость вышла в свет в наряде в стиле total black. На ней были черные лосины, рубашка, длинное пальто и лодочки. Артистка дополнила образ сумкой люксового бренда Bottega Veneta.

Журналисты обратили внимание на безымянный палец певицы, на котором было кольцо с бриллиантом. После этого по Сети распространился слух о тайной помолвке знаменитости.

Напомним, что артистка состоит в отношениях с бизнесменом с 2019 года. Он является выпускником Гарвардского университета. Леди Гага не афиширует личную жизнь, поэтому редко выходит в свет с избранником.

На данный момент знаменитость никак не комментировала сообщения о помолвке.

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