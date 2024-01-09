Звезда «Великолепного века» отметила трехлетие дочери в стиле мультфильма «Маша и медведь»

Звезда популярного сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли устроила в стиле «Маши и медведя» третий день рождения для своей дочери. Актриса поделилась фотографиями в соцсетях.

Турецкая актриса, знаменитая своей ролью Хюррем-султан примерила на себя костюм Маши и украсила всю комнату фигурными шариками из любимого российского мультфильма, а также плюшевыми игрушками.

«С днем рождения, моя любовь! Мы все тебя очень любим!» — написала актриса.

Напомним, что Мерьем Узерли является матерью двоих детей. В 2011 году она начала отношения с турецким бизнесменом Джаном Атешем. Помолвленные, они расстались в 2013 году, и тогда стало известно, что актриса беременна. В 2014 году она родила дочь Лару.

После разрыва с Джаном Атешем Узерли встречалась с турецким бизнесменом Альпом Озджаном и турецким актером Чагларом Эртугрулом. В 2021 году она во второй раз стала матерью, родив дочь Лили от американского бизнесмена. В ноябре 2022 года актриса объявила о разрыве с отцом своего второго ребенка.

Ранее мы писали о том, что супруга погибшего с дочерьми актера Кристиана Оливера выступила с обращением.