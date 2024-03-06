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ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 06 марта 2024, 15:45
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Звезда «Укрощения строптивого» Орнелла Мути назвала россиян великой нацией

Итальянская актриса Орнелла Мути заявила, что считает россиян великой нацией.
Звезда «Укрощения строптивого» Орнелла Мути назвала россиян великой нацией

© Starface.ru

Итальянская актриса Орнелла Мути, известная по роли в фильме «Укрощение строптивого», высказалась о россиянах. Ее слова приводит ТАСС.

По мнению артистки, россияне являются великой нацией. Знаменитость уточнила, что учит русский язык, однако сейчас ее знания находятся на низком уровне. Мути добавила, что рассчитывает на проект в России и планирует написать книгу о своей жизни в этой стране и в Италии.

Кроме того, звезда «Укрощения строптивого» назвала пельмени любимым блюдом русской кухни.

Стоит отметить, что подобное заявление актрисы прозвучало во время ее визита на Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе.

Ранее певец Филипп Киркоров выразил желание поселить Орнеллу Мути в своем пентхаусе в Москве.

Также художник Никас Сафронов поведал о трудностях при попытке прописать Орнеллу Мути у себя.