Певец Филипп Киркоров захотел поселить Орнеллу Мути в своем пентхаусе в Москве

Певец Филипп Киркоров выразил желание поселить итальянскую актрису Орнеллу Мути в своем пентхаусе при следующем визите в Москву. Так артист отреагировал на внимание кинозвезды, оставившей сердечки под его фотографией.

56-летний Киркоров признался, что очень польщен вниманием со стороны звезды фильма «Укрощение строптивого».

«Я, конечно, не Челентано, но приятно. Это же легенда, Орнелла Мути!» — сказал Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Ранее итальянская актриса прилетела в Москву ради участия в театрально-музыкальной постановке «Бетховен — героическая жизнь гения». Она поселилась в люксе отеля «Лотте Плаза». 27 ноября она вышла на сцену Московского Дворца Молодежи, а 28 ноября – Театра на Таганке.

Мы также писали, что художник Никас Сафронов собирался прописать итальянскую актрису Орнеллу Мути в своей московской квартире, но столкнулся с трудностями. Из-за санкций в отношении России этот вопрос пришлось на время отложить.