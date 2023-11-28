Никас Сафронов рассказал о трудностях при попытке прописать Орнеллу Мути у себя

Художник Никас Сафронов рассказал, что собирался прописать итальянскую актрису Орнеллу Мути в своей московской квартире, но столкнулся с трудностями. Из-за санкций в отношении России этот вопрос пришлось на время отложить.

Подробностями Сафронов поделился с изданием «Абзац».

Художник еще пару лет назад говорил, что помогает итальянской подруге с получением российского гражданство. Для этого они обращались в посольство Италии в РФ.

«Я даже собирался прописать её у себя в квартире в Брюсовом переулке», - рассказал художник, добавив, что им «обещали помочь».

В вопрос с пропиской вмешались санкции. «Я начал оформлять документы на прописку..., но вся эта история отложилась на время», - сказал Сафронов.

По его словам, Мути любит Россию и поддерживает страну. Сафронов считает, что было бы справедливо поддержать ее в ответ.

Ранее стало известно, что она прилетела в Москву. При общении с журналистами Мути едва не расплакалась: на эмоции ее вывел вопрос о любимых композиторах.