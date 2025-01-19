Звезда сериала «Ведьмак» Генри Кавилл впервые стал отцом

Генри Кавилл и его возлюбленная Натали Вискузо впервые стали родителями. Подробности приводит издание Daily Mail.

18 января папарацци засняли главного героя сериала «Ведьмак» с супругой во время прогулки в Австралии. На данный момент влюбленная пара проживает в другой стране из-за съемок в фантастическом фильме о «Вольтрон».

Семейная пара вышла на прогулку в Кинсленде с новорожденным ребенком, спящим в детской коляске. Никаких других подробностей, включая имя, пол и дату рождения, представители актера не уточняли.

Напомним, что Генри Кавилл и Натали Вискузо находятся в отношениях с апреля 2021 года, и лишь через год официально подтвердила свои отношения. Слухи о беременности Натали Вискузо появились в апреле 2024 года: тогда фотографы засняли пару во время их свидания. Тогда на снимках у девушки заметили округлившийся живот. После чего Генри Кавилл публично подтвердил данную информацию, подчеркнув, что они с Вискузо ждут первенца.

Ранее мы писали о том, что Джастин Бибер спровоцировал слухи о разводе и публично обратился к супруге.

Также сообщалось, что беременную Дженнифер Лоуренс засняли в окутанном дымом Лос-Анджелесе.