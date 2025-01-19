Спровоцировал слухи о разводе: Джастин Бибер публично обратился к супруге

Джастин Бибер сделал заявление о браке с моделью на фоне слухов о разрыве.

Певец публично обратился к своей супруге Хейли, опубликовав ее фотографию в личном блоге.

На снимке Хейли была запечатлена строгом образе: она надело черное пальто, а из аксессуаров выбрала косынку, которую она повязала себе на голову. На данный момент супружеская пара находится на семейном отдыхе на горнолыжном курорте в Аспене. Певец назвал свою супругу «самой великой женщиной», которую он когда-либо знал и будет знать.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что артист спровоцировал слухи о разводе с супругой и ее семьей. Причиной распространения данной информации стала отписка Джастина от аккаунтов актера Стивена Болдуина, являющимся отцом Хейли. Поклонники Джастина и Хейли уверены, что в семье появились некоторые проблемы, из-за которых они рассорились с родственниками.

После чего появились слухи о желании пары развестись.

Напомним, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин заключили брак в 2018-м, а уже спустя год они официально заключили отношения и устроили в честь этого торжество.

Ранее мы писали о том, что в Сети нашли новое подтверждение разрыва Джастина Бибера с женой.