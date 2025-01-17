Беременную Дженнифер Лоуренс засняли в окутанном дымом Лос-Анджелесе

Беременную голливудскую актрису Дженнифер Лоуренс заметили на прогулке в окутанном дымом Лос-Анджелесе. Об этом пишет издание Daily Mail, опубликовавшее соответствующие снимки.

Папарацци «поймали» артистку с двухлетним сыном по пути в один из парков Лос-Анджелеса.

Из-за задымленного воздуха после масштабных лесных пожаров 34-летняя знаменитость надела черную защитную маску. Для выхода в свет актриса выбрала черные спортивные брюки с красными полосами, серую футболку с коротким рукавом и белую рубашку. Наследник артистки был запечатлен в куртке, штанах и бейсболке.

Дженнифер Лоуренс с 2019 года замужем за директором американской художественной галереи Гладстон и искусствоведом Куком Марони. В 2022 году у влюбленных появился сын. Мальчика назвали Си Марони. Актриса не выкладывает фото с наследником и практически не рассказывает о личной жизни.

Осенью минувшего года в СМИ появилась информация, что Дженнифер Лоуренс во второй раз станет матерью. Журналисты обратили внимание, что артистка 19 октября вышла на ужин в Лос-Анджелесе в футболке и свитере, из-под которых едва проглядывал живот.

Ранее мы писали, что беременная Дженнифер Лоуренс вышла в свет в облегающем платье.