Звезда «Пиратов Карибского моря» Кая Скоделарио развелась с Бенджамином Уокером. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на зарубежное издание The Sun.

В 2015 году Кая и Бенджамин узаконили свои отношения. За годы брака у них родились сын и дочь. Несмотря на общих детей, актерам не удалось сохранить семью. Как выяснилось, они решили развестись.

«Они приняли совместное решение расторгнуть свой брак, но продолжают с любовью воспитывать детей, оставаясь лучшими друзьями», — сообщил инсайдер.

Также актеры обратились к поклонникам и попросили уважать их решение.

Напомним, что впервые слухи о разладе в звездной паре появились год назад. Тогда актеры отказались от совместных выходов в свет.

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