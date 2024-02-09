Джастин Бибер находится на грани развода с известной моделью

Модель Хейли Бибер хочет подать на развод с Джастином Бибером после 5 лет брака. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на зарубежное издание In Touch Weekly.

По словам инсайдера, звездная пара давно находится на грани развода. Хейли и Джастин лишь делают вид, что в их отношениях все в порядке. Как выяснилось, модель хочет расстаться с певцом, чтобы «снова стать самостоятельной».

«Джастин очень навязчив, и он так сильно полагается на нее в своем эмоциональном и психологическом благополучии», — заявил инсайдер.

На данный момент ни Хейли, ни Джастин никак не комментировали сообщения о разводе.

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