«Он такой потрясающий»: Бритни Спирс рассказала о поцелуе с Беном Аффлеком

Певица Бритни Спирс призналась, что целовалась с актером Беном Аффлеком. Она опубликовала в соцсетях их общий снимок и поделилась откровением на весь мир.

Несмотря на то, что сейчас актер счастливо женат на певице Дженнифер Лопес, Бритни все равно решила открыться миру. Она призналась, что однажды они с мужчиной целовались.

На черно-белом кадре Спирс позировала рядом с голливудским актером и композитором Дайаной Уоррен. Она поделилась воспоминаниями в личном микроблоге.

«Он такой потрясающий актер. Разве я не говорила, что целовалась с Беном в ту ночь… Честно говоря, я забыла… Черт, это безумие! Хотела бы я рассказать вам, ребята, историю, которая произошла до этого! Боже, я сплетница», — написала поп-принцесса.

Поклонники были удивлены и начали предполагать, что же еще случилось в ту ночь. А некоторые СМИ вычислили, что в это время Бен как раз мог переживать после расставания с Лопес. Напомним, что влюбленные воссоединились спустя много лет и сыграли свадьбу.

Бритни Спирс продолжает шокировать публику своими рассказами. Прошлой осенью она презентовала свои мемуары под названием «Женщина во мне», после которых волна хейта накрыла ее бывшего избранника Джастина Тимберлейка. Артистка призналась, что певец заставил ее сделать аборт, потому что не был готов к отцовству. Пользователи Сети писали мужчине гневные сообщения, а сам он на некоторое время пропал из соцсетей. В прессе писали о том, что мужчина переживает непростые времена и даже находится на грани развода. Но после они с супругой опровергли все слухи.

Ранее мы писали о том, что Бритни Спирс извинилась перед Тимберлейком после выхода скандальной книги.