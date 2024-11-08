Звезда «Один дома» Маколей Калкин собирается вернуть в кино

Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин возвращается в кино. Об этом пишет издание Deadline.

По данным источника, артист поучаствует в съемках второго сезона сериала Fallout. Сюжет проекта развивается в мире пост-апокалипсиса. Предполагается, что 44-летний Калкин исполнит в предстоящем шоу роль «сумасшедшего гения».

Уточняется, что съемочный процесс стартует в этом месяце. При этом в настоящий момент неизвестно, сколько займет производство.

Маколей Калкин прославился на весь мир, когда ему было всего десять лет, благодаря роли в рождественской комедии «Один дома». Однако, повзрослев, актер ушел из киноиндустрии, лишь периодически возвращая в актерство.

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