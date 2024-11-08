Раскрыто, куда Том Круз тратит большую часть своих доходов

Раскрыто, куда голливудский актер Том Круз тратит большую часть своего заработка. Об этом пишет In Touch Weekly.

Известно, что 62-летний артист регулярно принимает участие в съемках различных кинопроектов, вследствие чего имеет весьма внушительные гонорары. При этом, как выяснили журналисты, большую часть своих доходов Круз предпочитает не откладывать, а отдавать церкви саентологии.

«После всех хитов и всех главных ролей экономика кинокарьеры Тома по-прежнему полностью перевернута с ног на голову из-за его преданности саентологии и его готовности подкреплять ее деньгами из собственного кармана. Том должен был бы получить сотни миллионов долларов за десятилетия своего успеха, но он живет совсем не так: в последние несколько лет он сократил свои активы в сфере недвижимости и фактически живет на чемоданах, переезжая с одного кинопроекта на другой, не имея времени на отпуск...», — рассказал информатор.

Уточняется, что в настоящий момент банковский счет знаменитости «немного пуст» несмотря на то, что с середины 1990-х Том получает порядка 20 млн рублей за киноленту. Вдобавок, по словам инсайдера, в последнее время артист активно теряет друзей из-за его повышенной занятости.

Ранее мы писали, что 18-летняя дочь Тома Круза вышла в свет с матерью.