Стала звездой вечера: Дженнифер Лопес появилась на премьере фильма в облегающем платье

Певица Дженнифер Лопес посетила премьеру фильма «Неудержимый» в Лондоне и покорила публику образом. 55-летняя артистка вышла в свет в облегающем платье, став звездой мероприятия. Об этом пишет Daily Mail и публикует соответствующие кадры.

5 ноября Дженнифер Лопес посетила специальный показ фильма «Неудержимый» в кинотеатре Cineworld Leicester Square в Лондоне. Певица появилась на публике в облегающем белом трикотажном платье Magda Butrym, подчеркнувшем ее стройную фигуру, и белом меховом пальто. Артистка дополнила образ бриллиантовыми украшениями, клатчем и лодочками в тон наряду. Знаменитость сделала вечерний макияж и собрала волосы.

Картина рассказывает историю спортсмена-борца Энтони Роблесе, который в 2011 году одержал победу на национальном чемпионате NCAA. Дженнифер Лопес сыграла в фильме мать главного героя, осуществившего свою мечту, став звездой рестлинга. Бывший муж певицы, актер Бен Аффлек, работал над лентой в качестве продюсера совместно с лучшим другом и коллегой Мэттом Дэймоном.

Напомним, в мае этого года в Сети появились сообщения о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Сами артисты никак не комментировали слухи о разрыве. Однако, как утверждают инсайдеры, 20 августа певица подала на развод с актером, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва супругов стали «непримиримые противоречия».

Ранее сообщалось о том, что Бен Аффлек высказался о Дженнифер Лопесе после расставания.