Звезда «Мачете» накинулся на прохожих из-за брошенного в него шарика с водой

Голливудский актер Дэнни Трехо устроил скандал на параде в честь дня независимости США в Лос-Анджелесе. Об этом пишет TMZ.

Артиста вывел из себя брошенный в его ретрокар надувной шарик с водой. Звезда «Мачете» вышел из машины и накинулся на людей, не причастных к дебоширству.

На опубликованном в Сети видео можно заметить, как 80-летнего актера удерживают сразу несколько людей.

В полиции TMZ подтвердили информацию о вызове на место конфликта, но к прибытию правоохранителей толпа уже разошлась, никого не арестовали. Сам Трехо признался, что не понимает действий хулиганов, а после ЧП чувствует себя нормально. Артист добавил, что поведение хулиганов является детским и трусливым.

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