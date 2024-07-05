Звезда «Мачете» накинулся на прохожих из-за брошенного в него шарика с водой
© Cat Morley / Avalon/Photoshot/East News
Голливудский актер Дэнни Трехо устроил скандал на параде в честь дня независимости США в Лос-Анджелесе. Об этом пишет TMZ.
Артиста вывел из себя брошенный в его ретрокар надувной шарик с водой. Звезда «Мачете» вышел из машины и накинулся на людей, не причастных к дебоширству.
На опубликованном в Сети видео можно заметить, как 80-летнего актера удерживают сразу несколько людей.
В полиции TMZ подтвердили информацию о вызове на место конфликта, но к прибытию правоохранителей толпа уже разошлась, никого не арестовали. Сам Трехо признался, что не понимает действий хулиганов, а после ЧП чувствует себя нормально. Артист добавил, что поведение хулиганов является детским и трусливым.
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