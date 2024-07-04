Джулия Робертс поделилась редким фото с мужем в годовщину свадьбы

Артистка выложила снимок, на котором она целуется с мужем.

«22 года. Люблю», — написала звезда фильма «Красотка».

Напомним, Джулия Робертс и Дэниел Модер познакомились в 2000 году на съемках киноленты «Мексиканец». Модер тогда был женат на визажисте Вере Стеймберг, и женщина долгое время не соглашалась на развод. Она рассказывала в интервью СМИ, что не намерена отдавать своего мужа этой «похитительнице чужих мужей». Однако в итоге визажист подписала необходимые документы, и в 2002 году Робертс официально узаконила свои отношения с кинооператором.

У пары трое детей: 19-летние двойняшки Хэзел Патриша и Финнеас Уолтер и 17-летний сын Генри Дэниел.

Ранее сообщалось, что Дэвид и Виктория Бекхэм отпраздновали 25-летие брака в нарядах со свадьбы.

Также мы писали, что дети актрисы Анджелины Джоли обеспокоились ее здоровьем после развода с Брэдом Питтом.