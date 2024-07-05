Переживший сердечный приступ Антонио Бандерас изменился до неузнаваемости: похудел и сбрил бороду

63-летний актер Антонио Бандерас заметно помолодел и похудел. Он избавился от длинной бороды, которая прибавляла ему несколько лет.

В Сети появилось свежее фото звезды, на котором многие поклонники его даже не узнали. В последние годы после пережитого сердечного приступа он выглядел неважно. Фанаты отмечали, что их кумир сильно поседел и стал выглядеть болезненно. И после полученной критики Бандерас решил заняться своей внешностью.

Антонио посетил Рио-де-Жанейро. Там ему провели экскурсию участники театрального объединения Nós no Morro. В ходе прогулки актер решил сфотографироваться на фоне достопримечательностей, и фото появилось в Сети. Благодаря нему стало заметно, что Бандерас сильно похудел и укоротил бороду, из-за чего стал выглядеть намного моложе.

Отметим, что уже около семи лет Антонио Бандерас практически не снимается в кино. Он признавался, что осознал после сердечного приступа упущенное время. Он считает, что потраченные на построение карьеры дни он мог посвятить семье и друзьям.

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