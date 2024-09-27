Звезда «Короны» согласился сняться в фильме Marvel из-за ипотеки

Звезда сериалов «Корона» и «Чернобыль» Джаред Харрис признался, что снялся в картине «Морбиус» с Джаредом Лето из-за гонорара. Об этом сообщает портал iNews.

«У меня, знаете ли, есть ипотека, которую нужно выплачивать», — поделился артист.

Как отметил Харрис, иногда актеры вынуждены соглашаться играть в кинолентах, которые им неинтересны, ради того, чтобы заработать денег. Знаменитость также объяснил провал спин-оффа «Человека-паука» тем, что в фильме отсутствовало «острое чувство юмора».

«Я заметил, что такие фильмы хорошо идут, когда есть чувство юмора. Нельзя относиться к ним так, будто это Шекспир», — подчеркнул он.

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