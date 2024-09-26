Джонни Депп рассказал о днях «отмены» после суда с Эмбер Херд

Голливудский актер Джонни Депп во время 72-го кинофестиваля в Сан-Себастьяне вспомнил о днях «отмены» после суда с Эмбер Херд. Его слова приводит The Hollywood Reporter.

На презентации киноленты «Моди» о художнике Амедео Модильяни, где Депп выступил в качестве режиссера, он вспомнил о непростом периоде жизни.

«Я прошел через множество вещей. В какой-то момент я понял, что моя жизнь — это мыльная опера в прямом смысле слова. Но мы все проходим через то, через что проходим. Для меня есть что-то прекрасное в тех днях, когда я жил в крошечной квартире-студии недалеко от Голливудского бульвара в опасном районе», — поделился артист.

Депп добавил, что те дни были «странными и уродливыми, но они были прекрасны».

Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд начали встречаться в 2012 году, поженились в 2015 году и разошлись в 2017 году. После расставания Эмбер обвинила бывшего мужа в домашнем насилии. В качестве доказательств она показала синяки и ссадины, которые якобы оставлял на ее теле Депп. Сам артист отрицал все выдвинутые против него обвинения.

Ранее Херд впервые за долгое время появилась на публике с дочерью от сурмамы.