59-летняя актриса Моника Беллуччи появилась на кинофестивале в пиджаке с вырезом

59-летняя актриса Моника Беллуччи вышла в свет в строгом черном костюме, особенностью которого стал глубокий вырез. Блузку она решила заменить на корсет. Фото опубликовал таблоид Daily Mail.

Звезда появилась на кинофестивале в Сан-Себастьяне. Стилисты Моники в этот раз отказались от ярких цветов и собрали ей образ total black. Черный костюм актриса дополнила солнцезащитными очками. Волосы она оставила распущенными.

На кинофоруме Беллуччи сопровождал ее возлюбленный – режиссер Тим Бертон. Они уже давно не скрывают отношения и активно появляются вместе на публике. Однако они предпочитают не проявлять чувства при всех.

Напомним, что в этом году Бертон и Беллуччи вместе отправились в тур в рамках премьеры фильма «Битлджус Битлджус». Актриса делилась в одном из интервью, что рада быть с Тимом. По ее словам, она «знает и любит» его.

Ранее Леди Гага вновь вышла в свет с женихом. Они появились на показе «Джокера» в Лондоне. Фанаты восхитились образом, который подобрала для мероприятия певица, ведь он был в стиле ее героини фильма.