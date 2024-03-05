Звезда «Дюны» сыграет в новом фильме Тимура Бекмамбетова

Шведская актриса Ребекка Фергюсон, известная по роли в фильме «Дюна», снимется в фильме «Милосердие» российского режиссера Тимура Бекмамбетова. Об этом пишет Deadline.

Вместе с Фергюсон в киноленте сыграет актер из «Стражей Галактики» Крис Пратт, который до этого работал с Бекмамбетовым над «Особо опасным».

События картины развернутся в ближайшем будущем, когда смертная казнь стала привычным наказанием за многие преступления. В центре сюжета оказывается детектив, которого обвиняют в жестоком преступлении и заставляют доказать свою невиновность. Кого именно предстоит сыграть Фергюсон, неизвестно.

Примечательно, что «Милосердие» станет первой режиссерской работой с 2021 года, когда состоялась премьера «Девятаева», и первым зарубежным фильмом с 2018 года. Дата выхода фильма не раскрывается.

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